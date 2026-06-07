ППО звітує про знешкодження 215 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО звітує про знешкодження 215 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ
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Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські загарбники здійснювали напад на Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Ворожі дрони летіли із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни

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