ППО звітує про знешкодження 215 цілей під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські загарбники здійснювали напад на Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Ворожі дрони летіли із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
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