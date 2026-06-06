Українські воїни знешкодили майже 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

З початку цієї доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 6 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 06.06.2026 щодо відсічі російському вторгненню надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом дня агресор завдав 46 авіаційних ударів, застосувавши 134 керовані авіабомби. Крім того, для вогневого ураження наших позицій та прилеглих населених пунктів загарбники залучили 6064 дрони-камікадзе та здійснили 2445 обстрілів із різних видів озброєння.

На Покровському напрямку ворог провів 26 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Торецького, Софіївки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного.

Дотепер тут триває два бойових зіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти, ще шістнадцять осіб поранено.

Наші воїни знешкодили:

один пункт управління безпілотними літальними апаратами,

дві артилерійські системи,

дві одиниці автомобільної техніки,

чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Також пошкоджено шість автомобілів, п'ять гармат, реактивну систему залпового вогню та пункт управління безпілотними літальними апаратами.