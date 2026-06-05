ЗСУ авіаударом уразили точку запуску дронів РФ у Покровську — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ авіаударом уразили точку запуску дронів РФ у Покровську — відео

літак
Джерело:  online.ua

Сили оборони України завдали авіаційного удару по центру Покровська Донецької області, уразивши точку запуску ударних БПЛА «Молнія» та авіарозвідки російських загарбників.

Головні тези:

  • ЗСУ завдали авіаційного удару по точці запуску ударних БПЛА та авіарозвідки РФ у Покровську.
  • Авіаудар ускладнив роботу ворожих безпілотників на напрямку та зменшив їх можливості щодо розвідки й ударів.

ЗСУ розбомбили локацію запуску “Молній” у Покровську

Про це пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомила у Фейсбуці та оприлюднила момент авіаційного ураження ворожої точки запуску БПЛА у центральній частині Покровська.

Як зазначили військові, війська РФ продовжують спроби накопичувати сили та засоби у Покровську для підтримки подальших наступальних дій у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ.

Серед пріоритетних завдань загарбників — розширення мережі точок запуску безпілотників у межах міста, використовуючи для цього житлову забудову.

Зокрема місця для злету та управління БПЛА облаштовуються у бетонних укриттях, підвалах та під’їздах багатоповерхових будинків.

Сили оборони виявляють та знищують такі цілі.

Сили оборони завдали авіаудару по центральній частині Покровська. За наявною інформацією, на об’єкті росіяни облаштували точку злету та запуску ударних БПЛА типу «Молнія», а також використовували її для ведення повітряної розвідки.

Ураження об’єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку та зменшило можливості ворога щодо розвідки й завдання ударів.

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