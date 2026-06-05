ВСУ авиаударом поразили точку запуска дронов РФ в Покровске — видео

Силы обороны Украины нанесли авиационный удар по центру Покровска Донецкой области, поразив точку запуска ударных БПЛА «Молния» и авиаразведки российских захватчиков.

ВСУ разбомбили локацию запуска "Молний" в Покровске

Об этом пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщила в Фейсбуке и обнародовала момент авиационного поражения вражеской точки запуска БПЛА в центральной части Покровска.

Как отметили военные, войска РФ продолжают попытки накапливать силы и средства в Покровске для поддержки дальнейших наступательных действий в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

Среди приоритетных задач захватчиков — расширение сети точек запуска беспилотников в черте города, используя для этого жилую застройку.

В частности, места для взлета и управления БПЛА обустраиваются в бетонных укрытиях, подвалах и подъездах многоэтажных домов. Поделиться

Силы обороны обнаруживают и уничтожают эти цели.

Силы обороны нанесли авиаудар по центральной части Покровска. По имеющейся информации, на объекте россияне обустроили точку взлета и запуска ударных БПЛА типа Молния, а также использовали ее для ведения воздушной разведки.