ВСУ авиаударом поразили точку запуска дронов РФ в Покровске — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ авиаударом поразили точку запуска дронов РФ в Покровске — видео

самолет
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Источник:  online.ua

Силы обороны Украины нанесли авиационный удар по центру Покровска Донецкой области, поразив точку запуска ударных БПЛА «Молния» и авиаразведки российских захватчиков.

Главные тезисы

  • ВСУ совершили успешный авиационный удар по точке запуска дронов РФ в Покровске, усложнив работу вражеских беспилотников.
  • Авиаудар снизил возможности врага по разведке и нанесению ударов на направлении в Покровске Донецкой области.

ВСУ разбомбили локацию запуска "Молний" в Покровске

Об этом пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщила в Фейсбуке и обнародовала момент авиационного поражения вражеской точки запуска БПЛА в центральной части Покровска.

Как отметили военные, войска РФ продолжают попытки накапливать силы и средства в Покровске для поддержки дальнейших наступательных действий в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

Среди приоритетных задач захватчиков — расширение сети точек запуска беспилотников в черте города, используя для этого жилую застройку.

В частности, места для взлета и управления БПЛА обустраиваются в бетонных укрытиях, подвалах и подъездах многоэтажных домов.

Силы обороны обнаруживают и уничтожают эти цели.

Силы обороны нанесли авиаудар по центральной части Покровска. По имеющейся информации, на объекте россияне обустроили точку взлета и запуска ударных БПЛА типа Молния, а также использовали ее для ведения воздушной разведки.

Поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности врага по разведке и нанесению ударов.

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