ВСУ авиаударом поразили точку запуска дронов РФ в Покровске — видео

Силы обороны Украины нанесли авиационный удар по центру Покровска Донецкой области, поразив точку запуска ударных БПЛА «Молния» и авиаразведки российских захватчиков.
Главные тезисы
- ВСУ совершили успешный авиационный удар по точке запуска дронов РФ в Покровске, усложнив работу вражеских беспилотников.
- Авиаудар снизил возможности врага по разведке и нанесению ударов на направлении в Покровске Донецкой области.
ВСУ разбомбили локацию запуска "Молний" в Покровске
Об этом пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщила в Фейсбуке и обнародовала момент авиационного поражения вражеской точки запуска БПЛА в центральной части Покровска.
Как отметили военные, войска РФ продолжают попытки накапливать силы и средства в Покровске для поддержки дальнейших наступательных действий в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.
Среди приоритетных задач захватчиков — расширение сети точек запуска беспилотников в черте города, используя для этого жилую застройку.
Силы обороны обнаруживают и уничтожают эти цели.
Силы обороны нанесли авиаудар по центральной части Покровска. По имеющейся информации, на объекте россияне обустроили точку взлета и запуска ударных БПЛА типа Молния, а также использовали ее для ведения воздушной разведки.
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