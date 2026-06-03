ЗСУ знешкодили понад 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

З початку цієї доби на фронті відгриміло вже 215 запеклих бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 3 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 03.06.2026 щодо відсічі російському вторгненню надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом дня агресор завдав двої ракетних ударів (випустивши дві ракети) та 48 авіаційних ударів, скинувши на українську землю 149 керованих авіабомб. Крім того, для атак по наших позиціях та мирних містах і селах загарбники залучили 6218 дронів-камікадзе й здійснили 4689 обстрілів з різних видів озброєння.

На Покровському напрямку зафіксовано високу інтенсивність боїв — ворог провів 27 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Вільного, Кучерового Яру, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного.

Дотепер тут триває три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів, ще чотирнадцять — поранено.

Наші воїни знешкодили один ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами, шість одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Поширити

Також пошкоджено п'ять автомобілів, п'ять одиниць спецтехніки та один пункт управління БПЛА. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 227 ворожих безпілотників різних типів.