Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 228 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 29 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 29.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 63 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5508 дронів-камікадзе та здійснив 1922 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 44 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко.

Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 36 окупантів та 18 поранено; знищено три одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ, пункт управління БпЛА.

Пошкоджено:

десять одиниць автомобільної техніки,

чотири одиниці спеціальної техніки,

реактивну систему залпового вогню,

чотири артилерійські системи,

66 укриттів особового складу,

пункт управління БпЛА противника.