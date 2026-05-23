Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили 60 окупантів

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 23 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 23.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4177 дронів-камікадзе та здійснив 1954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка.

Дотепер триває одне боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 12 поранено.

Знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, один пункт управління БпЛА, пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки та чотири гармати.

Знищено або придушено 190 безпілотних літальних апаратів різних типів.