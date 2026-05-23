Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили 60 оккупантов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 173 боевых столкновения, в результате которых было обезврежено 60 оккупантов.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 23 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 23.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник совершил 55 авиационных ударов, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4177 дронов-камикадзе и произвел 1954 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка.
До сих пор продолжается одно боестолкновение.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 48 окупантов и 12 ранены.
Уничтожено или подавлено 190 беспилотных летательных аппаратов разных типов.
