Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили 60 оккупантов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 23 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 23.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 55 авиационных ударов, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4177 дронов-камикадзе и произвел 1954 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка.

До сих пор продолжается одно боестолкновение.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 48 окупантов и 12 ранены.

Уничтожены три единицы автомобильной и восемь единиц специальной техники врага, один пункт управления БПЛА, повреждены пять единиц автомобильной техники и четыре орудия.

Уничтожено или подавлено 190 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

