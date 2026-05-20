ВСУ обезвредили 45 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили 45 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

Всего на фронте 20 мая произошло 177 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно справились с 45 оккупантами на Покровском направлении в течение суток.
  • В результате боевых столкновений была уничтожена артиллерийская система и много другой спецтехники врага.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 20 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 72 авиационных удара, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5558 дронов-камикадзе и произвел 2297 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Уют, Никаноровка, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 32 кафира и 13 ранено.

Уничтожены одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Повреждены две единицы автомобильной техники, шесть пушек и 72 укрытия личного состава противника.

Уничтожено 228 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 120 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Гуляйпольское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?