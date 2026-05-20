ВСУ обезвредили 45 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего на фронте 20 мая произошло 177 боевых столкновений.
Главные тезисы
- ВСУ успешно справились с 45 оккупантами на Покровском направлении в течение суток.
- В результате боевых столкновений была уничтожена артиллерийская система и много другой спецтехники врага.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 20 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 72 авиационных удара, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5558 дронов-камикадзе и произвел 2297 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Уют, Никаноровка, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое. Два боестолкновения продолжаются.
Уничтожены одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага.
Повреждены две единицы автомобильной техники, шесть пушек и 72 укрытия личного состава противника.
Уничтожено 228 беспилотных летательных аппаратов разных типов.
