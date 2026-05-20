ВСУ обезвредили 45 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего на фронте 20 мая произошло 177 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 20 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 20.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 72 авиационных удара, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5558 дронов-камикадзе и произвел 2297 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Уют, Никаноровка, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 32 кафира и 13 ранено.

Уничтожены одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Повреждены две единицы автомобильной техники, шесть пушек и 72 укрытия личного состава противника.

Уничтожено 228 беспилотных летательных аппаратов разных типов.