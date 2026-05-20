ЗСУ знешкодили 45 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Загалом на фронті 20 травня відбулося 177 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • За останню добу ЗСУ знешкодили 45 окупантів на Покровському напрямку.
  • На цьому напрямку ворог здійснив 25 атак на населені пункти та позиції українських військ.
  • У результаті бойових дій було ліквідовано одну артилерійську систему та багато іншої спецтехніки ворога.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 20 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 20.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 72 авіаційні удари, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5558 дронів-камікадзе та здійснив 2297 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 32 окупанти та 13 поранено.

Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість гармат та 72 укриття особового складу противника.

Знищено 228 безпілотних літальних апаратів різних типів.

