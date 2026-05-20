Гуляйпільський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Від початку доби агресор 38 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • Гуляйпільський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті.
  • Російський агресор атакував позиції Сил оборони 38 разів за добу.
  • Ситуація найнапруженіша в районах Гуляйпільського та Покровського напрямків.

Актуальна ситуація на фронті 20 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 20.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скину дві керовані авіабомби, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.

  • На Лиманському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ямпіль.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Торецького та Кучерового Яру. Два боєзіткнення досі тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.

  • На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград та Калинівське.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне. Чотири боєзіткнення триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Щербаків.

