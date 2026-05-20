Гуляйпільський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті.

Оперативна інформація станом на 16:00 20.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скину дві керовані авіабомби, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.

На Лиманському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ямпіль.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Торецького та Кучерового Яру. Два боєзіткнення досі тривають.