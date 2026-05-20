Від початку доби агресор 38 разів атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- Гуляйпільський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті.
- Російський агресор атакував позиції Сил оборони 38 разів за добу.
- Ситуація найнапруженіша в районах Гуляйпільського та Покровського напрямків.
Актуальна ситуація на фронті 20 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 20.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скину дві керовані авіабомби, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.
На Лиманському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ямпіль.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак поблизу Костянтинівки, Торецького та Кучерового Яру. Два боєзіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.
На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград та Калинівське.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне. Чотири боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Щербаків.
