Гуляйпольское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте

С начала суток агрессор 38 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- Ситуация наиболее напряженная на Гуляйпольском и Покровском направлениях.
- Российский враг нанес авиаудары, сбросил авиабомбы и осуществил обстрелы населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 20 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиабомбы, совершил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы.
На Лиманском направлении наши защитники пресекли три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ямполь.
На Константиновском направлении захватчики совершили пять атак вблизи Константиновки, Торецкого и Кучерового Яра. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград и Калиновское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 15 вражеских атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Леноконстантиновка, Волшебное. Четыре боестолкновения продолжается.
На Ореховском направлении враг производил одно наступательное действие в районе Щербаков.
