Гуляйпольское и Покровское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиабомбы, совершил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы.

На Лиманском направлении наши защитники пресекли три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ямполь.

На Константиновском направлении захватчики совершили пять атак вблизи Константиновки, Торецкого и Кучерового Яра. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.