ВСУ обезвредили более 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 195 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 4851 дрон-камикадзе и произвел 1994 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 20 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое и в сторону Мирного и Сергеевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 58 окупантов и 16 ранены.

Уничтожено:

четыре единицы автомобильной техники,

два укрытия пехоты противника.

Поврежден:

три единицы автомобильной техники,

один пункт управления БпЛА,

одну пушку,

98 укрытий личного состава противника.