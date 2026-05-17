ВСУ обезвредили более 70 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 195 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Вооруженные Силы Украины успешно действуют на Покровском направлении, обезврежив более 70 оккупантов за сутки.
- С начала суток произошло 195 боевых столкновений, противник сбросил 201 управляемую авиабомбу и осуществил 1994 обстрела позиций ВСУ.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 17 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 17.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 4851 дрон-камикадзе и произвел 1994 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 20 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое и в сторону Мирного и Сергеевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 58 окупантов и 16 ранены.
Уничтожено:
четыре единицы автомобильной техники,
два укрытия пехоты противника.
Поврежден:
три единицы автомобильной техники,
один пункт управления БпЛА,
одну пушку,
98 укрытий личного состава противника.
