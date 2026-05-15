ВСУ обезвредили почти 120 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Всего с начала этих суток на фронте произошло 221 боевое столкновение.

  • На Покровском направлении ВСУ совершили 30 атак за сутки, результатом которых стала ликвидация около 120 оккупантов и ранение 27.
  • Противник использовал авиационные и ракетные удары, а также дроны-камикадзе для поражения населенных пунктов и позиций украинских войск.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 15 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 15.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, 55 авиационных ударов — сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5453 дрона-камикадзе и осуществил 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Уют, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал, Ганновка. Одна из этих атак продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 89 окупантов и 27 ранены.

Уничтожены четыре единицы автомобильной техники и одна пушка. Также повреждены две единицы автомобильной техники, 123 укрытия, один пункт управления БпЛА и два орудия противника. Уничтожено или подавлено 221 БпЛА разных типов.

