ВСУ обезвредили почти 120 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 221 боевое столкновение.
Главные тезисы
- На Покровском направлении ВСУ совершили 30 атак за сутки, результатом которых стала ликвидация около 120 оккупантов и ранение 27.
- Противник использовал авиационные и ракетные удары, а также дроны-камикадзе для поражения населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 15 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 15.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, 55 авиационных ударов — сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5453 дрона-камикадзе и осуществил 2187 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Уют, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал, Ганновка. Одна из этих атак продолжается.
Уничтожены четыре единицы автомобильной техники и одна пушка. Также повреждены две единицы автомобильной техники, 123 укрытия, один пункт управления БпЛА и два орудия противника. Уничтожено или подавлено 221 БпЛА разных типов.
