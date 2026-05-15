ЗСУ знешкодили майже 120 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили майже 120 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 221 бойове зіткнення.

Головні тези:

  • За останню добу на Покровському напрямку ЗСУ здійснили 30 атак, ліквідовано майже 120 окупантів і поранено 27.
  • Ворожі сили здійснили в цей час 221 бойове зіткнення та низку авіаційних та ракетних ударів по позиціях українських військ.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 15 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 15.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, 55 авіаційних ударів — скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5453 дрони-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка. Одна з цих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 89 окупантів та 27 — поранено.

Знищено чотири одиниці автомобільної техніки та одну гармату. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника. Знищено або подавлено 221 БпЛА різних типів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили 59 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили майже 100 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували 56 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?