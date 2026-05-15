ЗСУ знешкодили майже 120 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 221 бойове зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 15 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 15.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, 55 авіаційних ударів — скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5453 дрони-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка. Одна з цих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 89 окупантів та 27 — поранено.

Знищено чотири одиниці автомобільної техніки та одну гармату. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника. Знищено або подавлено 221 БпЛА різних типів.