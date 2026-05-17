ЗСУ знешкодили понад 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ успішно діють на Покровському напрямку, знешкодивши понад 70 окупантів за добу.
- Відбулося 195 бойових зіткнень, противник скинув 201 керовану авіабомбу та здійснив 1994 обстріли позицій ЗСУ.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 17 травня
Оперативна інформація станом на 22:00 17.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4851 дрон-камікадзе та здійснив 1994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке та у бік Мирного та Сергіївки. Три боєзіткнення досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 58 окупантів та 16 поранено.
Знищено:
чотири одиниці автомобільної техніки,
два укриття піхоти противника.
Пошкоджено:
три одиниці автомобільної техніки,
один пункт управління БпЛА,
одну гармату,
98 укриттів особового складу противника.
