ЗСУ знешкодили понад 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Загалом від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно діють на Покровському напрямку, знешкодивши понад 70 окупантів за добу.
  • Відбулося 195 бойових зіткнень, противник скинув 201 керовану авіабомбу та здійснив 1994 обстріли позицій ЗСУ.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 17 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 17.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4851 дрон-камікадзе та здійснив 1994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке та у бік Мирного та Сергіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 58 окупантів та 16 поранено.

Знищено:

  • чотири одиниці автомобільної техніки,

  • два укриття піхоти противника.

Пошкоджено:

  • три одиниці автомобільної техніки,

  • один пункт управління БпЛА,

  • одну гармату,

  • 98 укриттів особового складу противника.

Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів.

