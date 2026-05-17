ЗСУ знешкодили понад 70 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 17 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 17.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4851 дрон-камікадзе та здійснив 1994 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке та у бік Мирного та Сергіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 58 окупантів та 16 поранено.

Знищено:

чотири одиниці автомобільної техніки,

два укриття піхоти противника.

Пошкоджено:

три одиниці автомобільної техніки,

один пункт управління БпЛА,

одну гармату,

98 укриттів особового складу противника.