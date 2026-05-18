ВСУ вступили в 71 боестолкновение с оккупантами с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вступили в 71 боестолкновение с оккупантами с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток количество атак агрессора составляет 71.

Главные тезисы

  • С начала суток количество атак агрессора составляет 71, силы ВСУ принимали участие во всех столкновениях.
  • Локации агрессии окупантов охватывают позиции войск ВСУ в разных районах, включая Курский, Прилепку, Петропавловку, Ставки и другие.
  • На различных направлениях фронта произошли обстрелы и попытки штурма со стороны врага, подробности предоставлены Генеральным штабом ВСУ.

Актуальная ситуация на фронте 18 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Прилепки и Графского. Одна из этих атак продолжается.

  • На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия в сторону Петропавловки.

  • На Лиманском направлении противник восемь раз атаковал в сторону Ставков, Заречного, Дробышева и Озерного. Одна из этих атак продолжается.

  • На Славянском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки и Калеников.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Кучеров Яр и Вольное.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое и Филиал. Четыре из этих атак еще продолжаются.

  • В Александровском направлении враг пытается продвинуться в сторону Воронного. Штурмовое действие продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак в сторону позиций наших защитников в районах Волшебного, Нового Запорожья, Цветочного, Ровно, Железнодорожного и Староукраинки. Одна из этих атак продолжается.

  • На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в сторону Антоновки и о. Белогрудый.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отчитываются о поражении 13 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отбили более 40 штурмов оккупантов с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?