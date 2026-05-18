ВСУ вступили в 71 боестолкновение с оккупантами с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Прилепки и Графского. Одна из этих атак продолжается.

На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении противник восемь раз атаковал в сторону Ставков, Заречного, Дробышева и Озерного. Одна из этих атак продолжается.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки и Калеников.