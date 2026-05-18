ВСУ вступили в 71 боестолкновение с оккупантами с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 71.
Главные тезисы
- С начала суток количество атак агрессора составляет 71, силы ВСУ принимали участие во всех столкновениях.
- Локации агрессии окупантов охватывают позиции войск ВСУ в разных районах, включая Курский, Прилепку, Петропавловку, Ставки и другие.
- На различных направлениях фронта произошли обстрелы и попытки штурма со стороны врага, подробности предоставлены Генеральным штабом ВСУ.
Актуальная ситуация на фронте 18 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Прилепки и Графского. Одна из этих атак продолжается.
На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении противник восемь раз атаковал в сторону Ставков, Заречного, Дробышева и Озерного. Одна из этих атак продолжается.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки и Калеников.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Кучеров Яр и Вольное.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое и Филиал. Четыре из этих атак еще продолжаются.
В Александровском направлении враг пытается продвинуться в сторону Воронного. Штурмовое действие продолжается.
На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак в сторону позиций наших защитников в районах Волшебного, Нового Запорожья, Цветочного, Ровно, Железнодорожного и Староукраинки. Одна из этих атак продолжается.
На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в сторону Антоновки и о. Белогрудый.
