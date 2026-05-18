ЗСУ вступили у 71 боєзіткнення з окупантами від початку доби
ЗСУ вступили у 71 боєзіткнення з окупантами від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 71.

Головні тези:

  • ЗСУ вступили у 71 боєзіткнення з окупантами від початку доби в різних напрямках на фронті.
  • Ворожі атаки обстрілами та штурмом розпочалися починаючи з 16:00 18 травня 2026.
  • Локації агресії окупантів охоплюють позиції військ ЗСУ у різних районах, включаючи Курський, Приліпку, Петропавлівку, Ставки та інші.

Актуальна ситуація на фронті 18 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 18.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Приліпки та Графського. Одна з цих атак триває.

  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в бік Петропавлівки.

  • На Лиманському напрямку противник вісім разів атакував в бік Ставків, Зарічного, Дробишевого та Озерного. Одна з цих атак іще триває.

  • На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки та Калеників.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Кучерів Яр та Вільне.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке та Філія. Чотири з цих атак іще тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог намагається просунутися в бік Воронного. Штурмова дія триває.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак у бік позицій наших захисників у районах Чарівного, Нового Запоріжжя, Цвіткового, Рівного, Залізничного та Староукраїнки. Одна з цих атак триває.

  • На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в бік Антонівки та о. Білогрудий.

