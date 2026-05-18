Від початку доби кількість атак агресора становить 71.
Головні тези:
- ЗСУ вступили у 71 боєзіткнення з окупантами від початку доби в різних напрямках на фронті.
- Ворожі атаки обстрілами та штурмом розпочалися починаючи з 16:00 18 травня 2026.
- Локації агресії окупантів охоплюють позиції військ ЗСУ у різних районах, включаючи Курський, Приліпку, Петропавлівку, Ставки та інші.
Актуальна ситуація на фронті 18 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 18.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Приліпки та Графського. Одна з цих атак триває.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в бік Петропавлівки.
На Лиманському напрямку противник вісім разів атакував в бік Ставків, Зарічного, Дробишевого та Озерного. Одна з цих атак іще триває.
На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки та Калеників.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Кучерів Яр та Вільне.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке та Філія. Чотири з цих атак іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог намагається просунутися в бік Воронного. Штурмова дія триває.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак у бік позицій наших захисників у районах Чарівного, Нового Запоріжжя, Цвіткового, Рівного, Залізничного та Староукраїнки. Одна з цих атак триває.
На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в бік Антонівки та о. Білогрудий.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-