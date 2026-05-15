Між ЗСУ та армією РФ відбулося 80 боєзіткнень від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 80.
Головні тези:
- За інформацією Генерального штабу ЗСУ, відбулося 80 боєзіткнень між ЗСУ та російською армією з численними атаками агресора.
- На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману та інших.
- Ворог здійснив атаки на населені пункти та позиції військ у багатьох районах, що вказує на напружену обстановку на фронті.
Актуальна ситуація на фронті 15 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 15.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману, Синельникового та Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію в бік Кіндрашівки.
На Лиманському напрямку противник сім разів атакував в бік Ставків, Новосергіївки, Дружелюбівки, Зарічного, Лиману, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.
На Слов’янському напрямку окупанти намагаються покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки. Атака триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Миколайпілля, Степанівка, Новопавлівка, Софіївка, Торецьке та Вільне. Одна з цих спроб просуватися іще триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Філія. Дві з цих атак іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в бік Добропілля.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Прилук, Злагоди, Добропілля, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Чарівного та Гуляйпільського. Одна з цих атак триває.
На Придніпровському напрямку ворог атакував в бік Антонівського мосту.
