Між ЗСУ та армією РФ відбулося 80 боєзіткнень від початку доби
Від початку доби кількість атак агресора становить 80.

Головні тези:

  • За інформацією Генерального штабу ЗСУ, відбулося 80 боєзіткнень між ЗСУ та російською армією з численними атаками агресора.
  • На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману та інших.
  • Ворог здійснив атаки на населені пункти та позиції військ у багатьох районах, що вказує на напружену обстановку на фронті.

Актуальна ситуація на фронті 15 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 15.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману, Синельникового та Нововасилівки.

  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію в бік Кіндрашівки.

  • На Лиманському напрямку противник сім разів атакував в бік Ставків, Новосергіївки, Дружелюбівки, Зарічного, Лиману, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.

  • На Слов’янському напрямку окупанти намагаються покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки. Атака триває.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Миколайпілля, Степанівка, Новопавлівка, Софіївка, Торецьке та Вільне. Одна з цих спроб просуватися іще триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Філія. Дві з цих атак іще тривають.

  • На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував в бік Добропілля.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Прилук, Злагоди, Добропілля, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Чарівного та Гуляйпільського. Одна з цих атак триває.

  • На Придніпровському напрямку ворог атакував в бік Антонівського мосту.

