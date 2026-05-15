Між ЗСУ та армією РФ відбулося 80 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 15.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Стариці, Тернової, Лиману, Синельникового та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію в бік Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку противник сім разів атакував в бік Ставків, Новосергіївки, Дружелюбівки, Зарічного, Лиману, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки. Атака триває.