Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Старицы, Терновой, Лимана, Синельниково и Нововасиловки.

На Купянском направлении враг совершил одно штурмовое действие в сторону Кондрашовки.

На Лиманском направлении противник семь раз атаковал в сторону Ставков, Новосергеевки, Дружелюбовки, Заречного, Лимана, Дибровы и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки. Атака продолжается.