Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток
С начала суток количество атак агрессора составляет 80.

Главные тезисы

  • На Южно-Слобожанском направлении враг совершил атаки на населенные пункты и позиции войск, пытаясь улучшить свое положение в нескольких районах.
  • В разных направлениях были зафиксированы обстрелы и штурмовые действия противника, а также попытки продвижения наших войск обратно к населенным пунктам.

Актуальная ситуация на фронте 15 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Старицы, Терновой, Лимана, Синельниково и Нововасиловки.

  • На Купянском направлении враг совершил одно штурмовое действие в сторону Кондрашовки.

  • На Лиманском направлении противник семь раз атаковал в сторону Ставков, Новосергеевки, Дружелюбовки, Заречного, Лимана, Дибровы и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.

  • На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить свое положение в сторону Рай-Александровки. Атака продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 15 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Николайполья, Степановка, Новопавловка, Софиевка, Торецкое и Вольное. Одна из этих попыток продвигаться продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 26 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Уютное, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка и Филиал. Две из этих атак еще продолжаются.

  • На Александровском направлении враг однажды атаковал в сторону Доброполья.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак в сторону позиций наших защитников в районах Прилук, Согласия, Доброполья, Нового Запорожья, Привилегии, Железнодорожного, Цветочного, Воздвижовки, Староукраинки, Волшебного и Гуляйпольского. Одна из этих атак продолжается.

  • В Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновского моста.

