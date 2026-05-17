ЗСУ відбили понад 40 штурмів окупантів від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 40 штурмів окупантів від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Від початку доби агресор 46 разів атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • За добу агресор атакував позиції ЗСУ 46 разів, із них вдало відбито понад 40 штурмів.
  • На різних напрямках ворог здійснив авіаційні удари, обстріли населених пунктів та позицій українських військ.

Актуальна ситуація на фронті 17 травня

Оперативна інформація станом на 16:00 17.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Тернової й Колодязного.

  • На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень із противником у напрямку населених пунктів Лиман, Дробишеве та Зарічне.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Софіївки та у напрямку Вільного. Три боєзіткнення досі тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Один бій триває.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного й Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог проводив одну безуспішну наступальну дію в районі Білогір’я.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Міноборони допустило НРК "Плющ" до використання в ЗСУ
НРК
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили майже 120 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ звітують про ураження 13 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?