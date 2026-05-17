ВСУ отбили более 40 штурмов оккупантов с начала суток

С начала суток агрессор 46 раз атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- За последние сутки агрессор 46 раз атаковал позиции ВСУ, из которых удачно отбиты более 40 штурмов.
- Агрессор совершил разнообразные атаки на различных направлениях, включая авиационные удары и обстрелы населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 17 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник нанес два авиационных удара, применил три управляемых бомбы, совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Дворичанское и в сторону Терновой и Колодязного.
На Лиманском направлении с начала суток произошло пять боеприкосновений с противником в направлении населенных пунктов Лиман, Дробышево и Заречное.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Софиевки и в направлении Свободного. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое. Один бой продолжается.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного и Волшебного. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг производил одно безуспешное наступательное действие в районе Белогорья.
