ВСУ отбили более 40 штурмов оккупантов с начала суток
С начала суток агрессор 46 раз атаковал позиции сил обороны.

Главные тезисы

  • За последние сутки агрессор 46 раз атаковал позиции ВСУ, из которых удачно отбиты более 40 штурмов.
  • Агрессор совершил разнообразные атаки на различных направлениях, включая авиационные удары и обстрелы населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 17 мая

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник нанес два авиационных удара, применил три управляемых бомбы, совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Дворичанское и в сторону Терновой и Колодязного.

  • На Лиманском направлении с начала суток произошло пять боеприкосновений с противником в направлении населенных пунктов Лиман, Дробышево и Заречное.

  • На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Софиевки и в направлении Свободного. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое. Один бой продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного и Волшебного. Еще два боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг производил одно безуспешное наступательное действие в районе Белогорья.

