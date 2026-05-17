ВСУ отбили более 40 штурмов оккупантов с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении с начала суток произошло пять боеприкосновений с противником в направлении населенных пунктов Лиман, Дробышево и Заречное.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Дворичанское и в сторону Терновой и Колодязного.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник нанес два авиационных удара, применил три управляемых бомбы, совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Торецкого, Софиевки и в направлении Свободного. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое. Один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного и Волшебного. Еще два боестолкновения продолжаются.