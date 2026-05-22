ВСУ обезвредили почти 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 166 боевых столкновений.
Главные тезисы
- В течение суток на Покровском направлении произошло 166 боевых столкновений.
- ВСУ успешно предприняли меры по обезвреживанию почти 50 оккупантов.
- Противник совершил 52 авиационных удара и осуществил 2279 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 22 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 22.05.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
Противник совершил 52 авиационных удара, сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5984 дрона-камикадзе и осуществил 2279 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Родинское, Александровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Торецкое, Дорожное, Новоалександровка, Удачное и Новоподгородное.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 37 окупантов и 11 ранено.
Уничтожены четыре единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, повреждены три единицы автомобильной техники и три орудия.
Уничтожены или подавлены 232 беспилотных летательных аппарата разных типов.
