ВСУ обезвредили почти 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 166 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 22 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 22.05.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 52 авиационных удара, сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5984 дрона-камикадзе и осуществил 2279 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Родинское, Александровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Торецкое, Дорожное, Новоалександровка, Удачное и Новоподгородное.

До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 37 окупантов и 11 ранено.

Уничтожены четыре единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, повреждены три единицы автомобильной техники и три орудия.

Уничтожены или подавлены 232 беспилотных летательных аппарата разных типов.