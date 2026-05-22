ЗСУ знешкодили майже 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 166 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 22 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 22.05.2026 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 52 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5984 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне та Новопідгородне.

Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 37 окупантів та 11 поранено.

Знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та три гармати.

Знищено або придушено 232 безпілотні літальні апарати різних типів.