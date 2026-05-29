Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 50 оккупантов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 228 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.
Главные тезисы
- На фронте произошло 228 боевых столкновений, силы обороны нанесли систематическое огненное поражение оккупантам.
- В результате 44 атак на Покровском направлении ликвидировано 36 оккупантов и 18 ранено, уничтожено множество техники и укрытий противника.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 29 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 29.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник совершил 63 авиационных удара, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5508 дронов-камикадзе и произвел 1922 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 44 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко.
До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 36 окупантов и 18 ранено; уничтожены три единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, состав ГСМ, пункт управления БПЛА.
Поврежден:
десять единиц автомобильной техники,
четыре единицы специальной техники,
реактивную систему залпового огня,
четыре артиллерийские системы,
66 укрытий личного состава,
пункт управления БПЛА противника.
Уничтожено или подавлено 200 беспилотных летательных аппаратов разных типов.
