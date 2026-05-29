Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили более 50 оккупантов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 228 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 29 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 29.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 63 авиационных удара, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5508 дронов-камикадзе и произвел 1922 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 44 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко.

До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 36 окупантов и 18 ранено; уничтожены три единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, состав ГСМ, пункт управления БПЛА.

Поврежден:

десять единиц автомобильной техники,

четыре единицы специальной техники,

реактивную систему залпового огня,

четыре артиллерийские системы,

66 укрытий личного состава,

пункт управления БПЛА противника.