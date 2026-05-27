ВСУ обезвредили более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 256 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

Главные тезисы

  • За последние сутки на Покровском направлении Вооруженные силы Украины нейтрализовали более 50 оккупантов, останавливая врага и уничтожая его боевой потенциал.
  • Противник использовал ракетные и авиационные удары, дроны-камикадзе и артиллерийские обстрелы, однако силы обороны сумели успешно противостоять и нейтрализовать значительное количество вражеской техники и личного состава.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 27 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.05.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 43 авиационных удара, сбросил 134 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 5392 дрона-камикадзе и произвел 1929 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 47 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Уют, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Свободное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Новопавловка.

До сих пор продолжается одно боестолкновение.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 41 кафир и 12 ранены.

Уничтожены девять единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, один наземный роботизированный комплекс, склад горюче-смазочной продукции.

Поврежден танк, три единицы автомобильной и одна единица специальной техники, две пушки, 124 укрытия личного состава и пункт управления БпЛА противника.

Уничтожены или подавлены 164 беспилотных летательных аппарата разных типов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 45 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили 60 оккупантов
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?