ВСУ обезвредили более 50 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 256 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал окупантов, нанося систематическое огненное поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 27 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.05.2026 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 43 авиационных удара, сбросил 134 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 5392 дрона-камикадзе и произвел 1929 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 47 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Родинское, Гришино, Уют, Муравка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Свободное, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Новопавловка.

До сих пор продолжается одно боестолкновение.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидирован 41 кафир и 12 ранены.

Уничтожены девять единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, один наземный роботизированный комплекс, склад горюче-смазочной продукции.

Поврежден танк, три единицы автомобильной и одна единица специальной техники, две пушки, 124 укрытия личного состава и пункт управления БпЛА противника.