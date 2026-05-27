ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 256 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 27 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 27.05.2026 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5392 дрони-камікадзе та здійснив 1929 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Затишок, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Новопавлівка.

Дотепер триває одне боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 41 окупант та 12 поранено.

Знищено дев'ять одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, один наземний роботизований комплекс, склад пально-мастильної продукції.

Пошкоджено танк, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, дві гармати, 124 укриття особового складу та пункт управління БпЛА противника.