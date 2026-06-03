ВСУ обезвредили более 60 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

С начала этих суток на фронте отгремело уже 215 ожесточенных боевых столкновений.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 3 июня

Оперативная информация по состоянию на 22:00 03.06.2026 по отражению российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение дня агрессор нанес два ракетных удара (выпустив две ракеты) и 48 авиационных ударов, сбросив на украинскую землю 149 управляемых авиабомб. Кроме того, для атак по нашим позициям и мирным городам и селам захватчики привлекли 6218 дронов-камикадзе и совершили 4689 обстрелов из разных видов вооружения.

На Покровском направлении зафиксирована высокая интенсивность боев — враг провел 27 атак. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Свободного, Кучерового Яра, Родинского, Гришиного, Покровска, Новониколаевки, Новопавловки и Удачного.

До сих пор здесь длится три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 окупантов, еще четырнадцать ранены.

Наши воины обезвредили один вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами, шесть автомобильных единиц и пять единиц специальной техники врага. Поделиться

Также повреждены пять автомобилей, пять единиц спецтехники и один пункт управления БПЛА. Кроме того, уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 227 вражеских беспилотников разных типов.