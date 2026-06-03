ВСУ обезвредили более 60 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

С начала этих суток на фронте отгремело уже 215 ожесточенных боевых столкновений.
Главные тезисы
- На Покровском направлении зафиксирована высокая интенсивность боев — враг провел 27 атак.
- По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 окупантов, еще четырнадцать ранены.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 3 июня
Оперативная информация по состоянию на 22:00 03.06.2026 по отражению российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение дня агрессор нанес два ракетных удара (выпустив две ракеты) и 48 авиационных ударов, сбросив на украинскую землю 149 управляемых авиабомб. Кроме того, для атак по нашим позициям и мирным городам и селам захватчики привлекли 6218 дронов-камикадзе и совершили 4689 обстрелов из разных видов вооружения.
На Покровском направлении зафиксирована высокая интенсивность боев — враг провел 27 атак. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Свободного, Кучерового Яра, Родинского, Гришиного, Покровска, Новониколаевки, Новопавловки и Удачного.
До сих пор здесь длится три боестолкновения.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 окупантов, еще четырнадцать ранены.
Также повреждены пять автомобилей, пять единиц спецтехники и один пункт управления БПЛА. Кроме того, уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 227 вражеских беспилотников разных типов.
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