Украинские воины обезвредили более 40 оккупантов на Покровском направлении в течение суток
Всего с начала этих суток на фронте произошло 232 боевых столкновения.

  • Украинские воины совершили 232 боевых столкновения на фронте, в том числе 36 атак на Покровском направлении.
  • В результате их действий были нейтрализованы 23 врага и ранены 18, также разрушены шесть автомобилей и девять единиц спецтехники.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 30 мая

Оперативная информация по состоянию на 22:00 30.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник совершил 53 авиационных удара, сбросил 195 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5867 дронов-камикадзе и произвел 2144 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Заповедное, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Новоподгородное.

До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 23 кафира и 18 ранено; уничтожены шесть единиц автомобильной и девять единиц специальной техники врага, состав ГСМ.

Повреждены восемь единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, одна артиллерийская система, 14 укрытий личного состава и два пункта управления БПЛА противника. Уничтожены или подавлены 202 беспилотных летательных аппарата разных типов.

