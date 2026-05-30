Украинские воины обезвредили более 40 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 232 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Украинские воины совершили 232 боевых столкновения на фронте, в том числе 36 атак на Покровском направлении.
- В результате их действий были нейтрализованы 23 врага и ранены 18, также разрушены шесть автомобилей и девять единиц спецтехники.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 30 мая
Оперативная информация по состоянию на 22:00 30.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник совершил 53 авиационных удара, сбросил 195 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5867 дронов-камикадзе и произвел 2144 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Заповедное, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Новоподгородное.
До сих пор продолжаются три боестолкновения.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 23 кафира и 18 ранено; уничтожены шесть единиц автомобильной и девять единиц специальной техники врага, состав ГСМ.
