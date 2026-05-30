Українські воїни знешкодили понад 40 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни знешкодили понад 40 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
танк
Read in English

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 232 бойових зіткнення.

Головні тези:

  • Українські воїни здійснили 232 бойові зіткнення на фронті, зокрема 36 атак на Покровському напрямку.
  • У результаті ліквідації окупантів на Покровському напрямку було нейтралізовано 23 ворогів та поранено 18, а також зруйновано шість автомобілів та дев'ять одиниць спецтехніки.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 30 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 30.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 53 авіаційні удари, скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5867 дронів-камікадзе та здійснив 2144 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне.

Дотепер тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 23 окупанти та 18 — поранено; знищено шість одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ.

Пошкоджено вісім одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему, 14 укриттів особового складу та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 202 безпілотні літальні апарати різних типів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили 60 окупантів
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів на Покровському напрямку протягом доби
Генштаб ЗСУ
ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили понад 50 окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?