Українські воїни знешкодили понад 40 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 232 бойових зіткнення.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 30 травня

Оперативна інформація станом на 22:00 30.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник здійснив 53 авіаційні удари, скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5867 дронів-камікадзе та здійснив 2144 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне.

Дотепер тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 23 окупанти та 18 — поранено; знищено шість одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ.