Українські воїни знешкодили понад 40 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 232 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Українські воїни здійснили 232 бойові зіткнення на фронті, зокрема 36 атак на Покровському напрямку.
- У результаті ліквідації окупантів на Покровському напрямку було нейтралізовано 23 ворогів та поранено 18, а також зруйновано шість автомобілів та дев'ять одиниць спецтехніки.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку 30 травня
Оперативна інформація станом на 22:00 30.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Противник здійснив 53 авіаційні удари, скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5867 дронів-камікадзе та здійснив 2144 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне.
Дотепер тривають три боєзіткнення.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 23 окупанти та 18 — поранено; знищено шість одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ.
