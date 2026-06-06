Украинские воины обезвредили почти 60 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

С начала этих суток на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения.
Главные тезисы
- На Покровском направлении зафиксировано 183 боевых столкновения, в ходе которых украинские воины обезвредили 60 оккупантов и повредили технику врага.
- Российские захватчики использовали авиационные удары, дроны-камикадзе и обстрелы различных калибров, нанеся 46 авиационных ударов и применив 134 управляемых авиабомбы.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 6 июня
Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.06.2026 по отражению российского вторжения предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение дня агрессор нанес 46 авиационных ударов, применив 134 управляемых авиабомба. Кроме того, для огневого поражения наших позиций и близлежащих населенных пунктов захватчики привлекли 6064 дрона-камикадзе и осуществили 2445 обстрелов из разных видов вооружения.
В Покровском направлении враг провел 26 атак. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Торецкого, Софиевки, Дорожного, Свободного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришиного, Сергеевки, Котлиного, Новопавловки и Удачного.
До сих пор здесь продолжаются два боевых столкновения.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении ликвидировано 42 кафира, еще шестнадцать человек ранены.
Наши воины обезвредили:
один пункт управления беспилотными летательными аппаратами,
две артиллерийские системы,
две единицы автомобильной техники,
четыре единицы специальной техники врага.
Также повреждены шесть автомобилей, пять орудий, реактивная система залпового огня и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
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