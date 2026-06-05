ВСУ обезвредили 60 оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 215 боевых столкновений.
Главные тезисы
- В течение суток на Покровском направлении украинские ВСУ обезвредили 60 оккупантов, нанеся им значительные потери.
- Благодаря эффективным действиям военных удалось отразить 23 атаки врага и предотвратить продвижение в определенных районах.
Актуальная ситуация на Покровском направлении 5 июня
Оперативная информация по состоянию на 22:00 05.06.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету и совершил 64 авиационных удара, сбросил 188 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5833 дрона-камикадзе и осуществил 2160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Покровском направлении враг совершил 23 атаки.
Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никановка, Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Муравка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 46 окупантов и 14 ранены.
Повреждены три артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, 28 укрытий личного состава и один пункт управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 279 беспилотных летательных аппаратов разных типов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-