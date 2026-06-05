ЗСУ знешкодили 60 окупантів на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 215 бойових зіткнень.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 5 червня

Оперативна інформація станом на 22:00 05.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 64 авіаційні удари, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5833 дрони-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки.

Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 — поранено.

Знищено п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога та склад боєприпасів ворога. Поширити

Пошкоджено три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, 28 укриттів особового складу та один пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.