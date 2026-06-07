2 человека погибли в результате ударов РФ по Херсонщине и Донбассе

За прошедшие сутки в Херсонской и Донецкой областях жертвами российских атак стали еще двое мирных жителей. Кроме того, 19 гражданских получили ранения.

Последствия новых атак РФ на Херсонщину и Донетчину

Россия убивает гражданских! За 6 июня россияне убили 2 жителей Донбасса: в Краматорске и Дружковке. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

По его словам, еще 5 мирных жителей в регионе за прошедшие сутки получили ранения разной степени тяжести.

Филашкин обращает внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи — 4107 и 9589.

В Херсонской области российские захватчики наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам населенных пунктов области.

Согласно последним данным, оккупанты повредили 8 многоэтажек и 15 частных домов.

Кроме того, указано, что враг изуродовал водонапорную башню, сотовую башню, хозяйственные постройки, сельхозтехнику и частные автомобили.