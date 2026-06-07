2 человека погибли в результате ударов РФ по Херсонщине и Донбассе

За прошедшие сутки в Херсонской и Донецкой областях жертвами российских атак стали еще двое мирных жителей. Кроме того, 19 гражданских получили ранения.
Главные тезисы
- О погибших сообщают в Краматорске и Дружковке.
- 14 человек пострадали в Херсонской области.
Последствия новых атак РФ на Херсонщину и Донетчину
По его словам, еще 5 мирных жителей в регионе за прошедшие сутки получили ранения разной степени тяжести.
Филашкин обращает внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи — 4107 и 9589.
В Херсонской области российские захватчики наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам населенных пунктов области.
Согласно последним данным, оккупанты повредили 8 многоэтажек и 15 частных домов.
Кроме того, указано, что враг изуродовал водонапорную башню, сотовую башню, хозяйственные постройки, сельхозтехнику и частные автомобили.
Из-за российской агрессии в области 14 гражданских были ранены.
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