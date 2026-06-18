Під Херсоном авто підірвалося на російській міні — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Під Херсоном авто підірвалося на російській міні — є поранені

Херсонська ОВА
міна

Поблизу Херсона 18 червня троє людей постраждали внаслідок підриву на російській міні.

Головні тези:

  • У Херсоні сталася подія - автомобіль підірвався на російській міні, що призвело до поранень трьох осіб.
  • Постраждалі отримали мінно-вибухові травми після наїзду на вибухонебезпечний предмет та зараз перебувають під наглядом медиків.

Біля Молодіжного авто підірвалося на російській міні

Про це повідомила Херсонська МВА.

Троє людей постраждали внаслідок підриву на ворожій міні поблизу Херсона.

Зазначається, що до медичного закладу звернулися жителі Інженерного — 56-річний чоловік, 52-річна та 46-річна жінки.

Вони дістали мінно-вибухові травми внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет. Наразі постраждалі проходять дообстеження та перебувають під наглядом медиків.

Як повідомили в ОВА, 56-річний чоловік та жінки 52 та 46 років постраждали внаслідок детонації, коли на російській міні підірвалась цивільна автівка. Це сталося близько 07:00 неподалік Молодіжного.

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