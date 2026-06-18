Під Херсоном авто підірвалося на російській міні — є поранені

Біля Молодіжного авто підірвалося на російській міні

Про це повідомила Херсонська МВА.

Троє людей постраждали внаслідок підриву на ворожій міні поблизу Херсона.

Зазначається, що до медичного закладу звернулися жителі Інженерного — 56-річний чоловік, 52-річна та 46-річна жінки.

Вони дістали мінно-вибухові травми внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет. Наразі постраждалі проходять дообстеження та перебувають під наглядом медиків. Поширити

Як повідомили в ОВА, 56-річний чоловік та жінки 52 та 46 років постраждали внаслідок детонації, коли на російській міні підірвалась цивільна автівка. Це сталося близько 07:00 неподалік Молодіжного.