Под Херсоном авто подорвалось на российской мине — есть раненые

Вблизи Херсона 18 июня три человека пострадали в результате подрыва на российской мини.

Возле Молодежного авто взорвалось на российской мине

Об этом сообщила Херсонская МВА.

Три человека пострадали в результате подрыва на вражеской мине вблизи Херсона.

Отмечается, что в медицинское учреждение обратились жители Инженерного — 56-летний мужчина, 52-летняя и 46-летняя женщина.

Они получили минно-взрывные травмы в результате наезда на взрывоопасный предмет. Пострадавшие проходят дообследования и находятся под наблюдением медиков. Поделиться

Как сообщили в ОВА, 56-летний мужчина и женщины 52 и 46 лет пострадали в результате детонации, когда на российской мине взорвался гражданский автомобиль. Это произошло около 07:00 недалеко от Молодежного.