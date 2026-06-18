Под Херсоном авто подорвалось на российской мине — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Под Херсоном авто подорвалось на российской мине — есть раненые

Херсонская ОВА
мина
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Вблизи Херсона 18 июня три человека пострадали в результате подрыва на российской мини.

Главные тезисы

  • В Херсоне, вблизи Молодежного, автомобиль подорвался на российской мине, что привело к ранениям трех человек.
  • Пострадавшие - 56-летний мужчина, 52-летняя и 46-летняя женщины, получили травмы в результате наезда на взрывоопасный предмет и находятся под медицинским наблюдением.

Возле Молодежного авто взорвалось на российской мине

Об этом сообщила Херсонская МВА.

Три человека пострадали в результате подрыва на вражеской мине вблизи Херсона.

Отмечается, что в медицинское учреждение обратились жители Инженерного — 56-летний мужчина, 52-летняя и 46-летняя женщина.

Они получили минно-взрывные травмы в результате наезда на взрывоопасный предмет. Пострадавшие проходят дообследования и находятся под наблюдением медиков.

Как сообщили в ОВА, 56-летний мужчина и женщины 52 и 46 лет пострадали в результате детонации, когда на российской мине взорвался гражданский автомобиль. Это произошло около 07:00 недалеко от Молодежного.

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