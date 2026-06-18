Под Херсоном авто подорвалось на российской мине — есть раненые

Вблизи Херсона 18 июня три человека пострадали в результате подрыва на российской мини.
Главные тезисы
- В Херсоне, вблизи Молодежного, автомобиль подорвался на российской мине, что привело к ранениям трех человек.
- Пострадавшие - 56-летний мужчина, 52-летняя и 46-летняя женщины, получили травмы в результате наезда на взрывоопасный предмет и находятся под медицинским наблюдением.
Возле Молодежного авто взорвалось на российской мине
Об этом сообщила Херсонская МВА.
Три человека пострадали в результате подрыва на вражеской мине вблизи Херсона.
Отмечается, что в медицинское учреждение обратились жители Инженерного — 56-летний мужчина, 52-летняя и 46-летняя женщина.
Как сообщили в ОВА, 56-летний мужчина и женщины 52 и 46 лет пострадали в результате детонации, когда на российской мине взорвался гражданский автомобиль. Это произошло около 07:00 недалеко от Молодежного.
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