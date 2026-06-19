РФ массированно обстреливает Херсонщину в течение дня — 16 человек получили ранения

Утром россияне сбросили взрывчатку с БпЛА у остановки общественного транспорта. Восемь человек оказались в зоне поражения снаряда и получили травмы.

Также от атак с помощью дронов в Херсоне, Чернобаевке и Ингульце получили ранения еще пять человек.