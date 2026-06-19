РФ массированно обстреливает Херсонщину в течение дня — 16 человек получили ранения

По данным следствия, в течение 19 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией, минометным оружием, дронами разного типа. Ранения получили 16 человек.
Главные тезисы
- Российская армия обстреливала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией и минометами, что привело к 16 раненым гражданским лицам.
- В Херсонской области начато расследование военных преступлений по фактам обстрелов и агрессии со стороны российских военных.
Последствия российских обстрелов: в Херсонской области 16 раненых гражданских
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии в течение дня пострадали 16 человек.
Утром россияне сбросили взрывчатку с БпЛА у остановки общественного транспорта. Восемь человек оказались в зоне поражения снаряда и получили травмы.
Также от атак с помощью дронов в Херсоне, Чернобаевке и Ингульце получили ранения еще пять человек.
От вражеской артиллерии в Херсоне травмировались трое горожан.
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, хозяйственное сооружение, маршрутное такси, здание больницы, автотранспорт.
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