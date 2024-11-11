РФ масовано запускає по Україні "фанерні дрони" — яка мета окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ масовано запускає по Україні "фанерні дрони" — яка мета окупантів

ГУР
РФ масовано запускає по Україні "фанерні дрони" — яка мета окупантів
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Протягом жовтня 2024 року РФ застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників були приманками або фальш-цілями для відволікання уваги української ППО.

Головні тези:

  • РФ використовує фальш-дрони як приманки та фальш-цілі для відволікання уваги української ППО.
  • Російські "пародійні" дрони імітують дорогі бойові безпілотники та виготовлені з компонентів з різних країн.
  • Українська розвідка виявила, що навіть примітивний фанерний дрон РФ складно виготовити самостійно.
  • Безпілотники долетіли до Молдови та Білорусі, де деякі "Шахеди" зникли безслідно.
  • Дослідження показало, що РФ використовує імітаційні безпілотники в атаках на Україну та приховує походження компонентів.

Для чого РФ масовано запускає по Україні фальш-дрони

Як зазначили в українській розвідці, “пародія" ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.

10 листопада 2024 року два таких дрони впали на території Молдови.

Зазначається, що ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх.

Фото — gur.gov.ua

Тобто дослідження російських "пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно, зазначили у ГУР.

Фото — gur.gov.ua

Модуль польотного контролера "пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).

Російські “шахеди” загубилися у Білорусі та Молдові

Як зазначає моніторингова група, з України у Білорусь вночі 10 листопада залетіло як мінімум 10 дронів.

Безпілотники летіли через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, а також через Чорнобиль та місто Лоєв. Безпілотники долетіли до Мозирського району.

Частина дронів згодом розвернулася знову у напрямку України. Один безпілотник повернувся у Чернігівську область, а тоді знову полетів у Білорусь і вже звідти — у Росію.

За даними аналітиків, щонайменше три "Шахеди" зникли над територією Білорусі.

Також у Молдові зранку 10 листопада знайшли невідомий дрон. Його виявили у районі села Фірледень.

Фото — t.me/Politia_Republicii_Moldova

У мережі зазначають, що виявлений у Молдові дрон — це імітаційний безпілотник, які РФ запускає по Україні.

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