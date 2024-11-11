РФ масовано запускає по Україні "фанерні дрони" — яка мета окупантів

Протягом жовтня 2024 року РФ застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників були приманками або фальш-цілями для відволікання уваги української ППО.
Головні тези:
- РФ використовує фальш-дрони як приманки та фальш-цілі для відволікання уваги української ППО.
- Російські "пародійні" дрони імітують дорогі бойові безпілотники та виготовлені з компонентів з різних країн.
- Українська розвідка виявила, що навіть примітивний фанерний дрон РФ складно виготовити самостійно.
- Безпілотники долетіли до Молдови та Білорусі, де деякі "Шахеди" зникли безслідно.
- Дослідження показало, що РФ використовує імітаційні безпілотники в атаках на Україну та приховує походження компонентів.
Для чого РФ масовано запускає по Україні фальш-дрони
Як зазначили в українській розвідці, “пародія" ― один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках.
10 листопада 2024 року два таких дрони впали на території Молдови.
Зазначається, що ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136/Герань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх.
Модуль польотного контролера "пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).
Російські “шахеди” загубилися у Білорусі та Молдові
Як зазначає моніторингова група, з України у Білорусь вночі 10 листопада залетіло як мінімум 10 дронів.
Безпілотники летіли через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, а також через Чорнобиль та місто Лоєв. Безпілотники долетіли до Мозирського району.
Частина дронів згодом розвернулася знову у напрямку України. Один безпілотник повернувся у Чернігівську область, а тоді знову полетів у Білорусь і вже звідти — у Росію.
За даними аналітиків, щонайменше три "Шахеди" зникли над територією Білорусі.
Також у Молдові зранку 10 листопада знайшли невідомий дрон. Його виявили у районі села Фірледень.
У мережі зазначають, що виявлений у Молдові дрон — це імітаційний безпілотник, які РФ запускає по Україні.
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