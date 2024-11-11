РФ массированно запускает по Украине "фанерные дроны" — какова цель оккупантов

В течение октября 2024 года РФ применила против Украины более 2000 БПЛА. Приблизительно половина из этих беспилотников были приманками или фальш-целями для отвлечения внимания украинского ПВО.

Для чего РФ массированно запускает по Украине фальш-дроны

Как отметили в украинской разведке, пародия ― одна из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках.

10 ноября 2024 года два таких дрона упали на территории Молдовы.

Отмечается, что эти БПЛА не имеют боевой части. Они намного меньше и дешевле Shahed-136/Герань-2, но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их.

Фото — gur.gov.ua

То есть исследование российских "пародий" показало, что даже примитивный "фанерный" дрон Россия не способна изготовить самостоятельно, отметили в ГУР. Поделиться

Фото — gur.gov.ua

Модуль полетного контроллера "пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайваня (SONi).

Российские "шахеды" потерялись в Беларуси и Молдове

Как отмечает мониторинговая группа, из Украины в Беларусь ночью 10 ноября залетело как минимум 10 дронов.

Беспилотники летели через "белорусский коридор" Славутич-Припять, а также Чернобыль и город Лоев. Беспилотники долетели до Мозырьского района.

Часть дронов впоследствии развернулась в направлении Украины. Один беспилотник вернулся в Черниговскую область, а затем снова улетел в Беларусь и уже оттуда — в Россию.

По данным аналитиков, по меньшей мере три "Шахеда" исчезли над территорией Беларуси.

Также в Молдове утром 10 ноября был обнаружен неизвестный дрон. Его обнаружили в районе села Фирледень.

Фото — t.me/Politia_Republicii_Moldova