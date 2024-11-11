РФ массированно запускает по Украине "фанерные дроны" — какова цель оккупантов

В течение октября 2024 года РФ применила против Украины более 2000 БПЛА. Приблизительно половина из этих беспилотников были приманками или фальш-целями для отвлечения внимания украинского ПВО.
Главные тезисы
- Россия массово использует фальш-дроны как приманки и фальш-цели для отвлечения украинской ПВО.
- Исследование показало, что даже примитивные 'фанерные' дроны РФ сложно изготовить самостоятельно.
- Фальш-дроны содержат компоненты от различных компаний из КНР, США, Швейцарии и Тайвани.
- Часть дронов потерялась в Беларуси и Молдове, вызвав недоумение в международном сообществе.
- Обнаруженные в Молдове дроны являются имитационными беспилотниками, использованными РФ против Украины.
Для чего РФ массированно запускает по Украине фальш-дроны
Как отметили в украинской разведке, пародия ― одна из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках.
10 ноября 2024 года два таких дрона упали на территории Молдовы.
Отмечается, что эти БПЛА не имеют боевой части. Они намного меньше и дешевле Shahed-136/Герань-2, но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их.
Модуль полетного контроллера "пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайваня (SONi).
Российские "шахеды" потерялись в Беларуси и Молдове
Как отмечает мониторинговая группа, из Украины в Беларусь ночью 10 ноября залетело как минимум 10 дронов.
Беспилотники летели через "белорусский коридор" Славутич-Припять, а также Чернобыль и город Лоев. Беспилотники долетели до Мозырьского района.
Часть дронов впоследствии развернулась в направлении Украины. Один беспилотник вернулся в Черниговскую область, а затем снова улетел в Беларусь и уже оттуда — в Россию.
По данным аналитиков, по меньшей мере три "Шахеда" исчезли над территорией Беларуси.
Также в Молдове утром 10 ноября был обнаружен неизвестный дрон. Его обнаружили в районе села Фирледень.
В сети отмечают, что обнаруженный в Молдове дрон — это имитационный беспилотник, который РФ запускает по Украине.
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