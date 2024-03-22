РФ може готуватися до оточення Харкова. ЗМІ розкрили новий план Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ може готуватися до оточення Харкова. ЗМІ розкрили новий план Путіна

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Джерело:  Верстка

Міноборони РФ хоче набрати у війська 300 тис. чоловік для наступу на Харків і його оточення.

Що відомо про плани окупантів щодо захоплення Харкова

Про це повідомляє "Верстка" з посиланням на чотири джерела, близькі до адміністрації президента і в міноборони РФ.

Наступний за планом — Харків, зі збереженням міста. А це можливо тільки в разі оточення. Не вистачає 300 тисяч "рил". Тому все вже готово до мобілізації 2.0, — сказало джерело у внутрішньополітичному блоці АП РФ.

Зазначається, що на фронт можуть насильно відправити резервістів, "загнати на контракт" строковиків, а також мобілізувати росіян, які зараз у запасі.

Осаджувати найбільше місто на сході України — Харків — відправлять тих, хто зараз "прикриває" кордони від обстрілів ЗСУ під Бєлгородом і Курськом.

А їх змінять строковики — без місяця дембеля та резервісти, — сказано в публікації.

У кількох військкоматах і держструктурах у Москві "Верстці" підтвердили, що наразі займаються підготовкою "броней" від мобілізації. Також джерела в міноборони розповіли ресурсу про підготовку зборів, за підсумками яких щонайменше частину "запасників" хочуть мобілізувати або примусити підписати контракт і відправити воювати в Україну.

Ідея примушувати підписувати контракт "не миттям так катанням" пов'язана з тим, що потік охочих поїхати воювати з Україною вичерпується. Порівняно з початком 2023 року, коли, за словами Шойгу, міноборони отримало приблизно 400 тис. нових солдатів, темпи набору сильно знизилися, — ідеться в статті.

Атака окупантів на Україну

У ніч на 22 березня армія РФ здійснила проти України масовану атаку. Харків також опинився під "вогнем". Мер міста Ігор Терехов повідомив, що пролунало приблизно 15 вибухів, є проблеми зі світлом, сталися пожежі.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов також повідомив про влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що через знеструмлення насосних підстанцій у місті спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Станом на ранок, у Харкові було все знеструмлено. На маршрути не вийшов електротранспорт.

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