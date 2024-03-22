РФ может готовиться к окружению Харькова СМИ раскрыли новый план Путина

Минобороны РФ хочет набрать в войска 300 тыс. человек для наступления на Харьков и его свита.

Что известно о планах оккупантов по захвату Харькова

Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на четыре источника, близкие к администрации президента и в минобороны РФ.

Следующий по плану — Харьков, с сохранением города. А это возможно только в случае оцепления. Не хватает 300 тысяч "рыл". Поэтому все уже готово к мобилизации 2.0, — сказал источник во внутриполитическом блоке АП РФ. Поделиться

Отмечается, что на фронт могут насильно отправить резервистов, "загнать на контракт" срочников, а также мобилизовать россиян, которые сейчас находятся в запасе.

Осаждать самый большой город на востоке Украины — Харьков — отправят тех, кто сейчас "прикрывает" границы от обстрелов ВСУ под Белгородом и Курском.

А их сменят срочники — без месяца дембеля и резервисты, — говорится в публикации. Поделиться

В нескольких военкоматах и госструктурах в Москве "Верстцы" подтвердили, что занимаются подготовкой "броней" от мобилизации. Также источники в минобороны рассказали ресурсу о подготовке собрания, по итогам которых, по меньшей мере, часть "запасников" хотят мобилизовать или заставить подписать контракт и отправить воевать в Украину.

Идея заставлять подписывать контракт "не мойкой да катанием" связана с тем, что поток желающих уехать воевать с Украиной исчерпывается. По сравнению с началом 2023 года, когда, по словам Шойгу, минобороны получили около 400 тыс. новых солдат, темпы набора сильно снизились, — говорится в статье. Поделиться

Атака окупантов на Украину

В ночь на 22 марта армия РФ совершила против Украины массированную атаку. Харьков также оказался под огнем. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что раздалось около 15 взрывов, есть проблемы со светом, произошли пожары.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры. Позже стало известно, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.

По состоянию на утро, в Харькове все обесточено. На маршруты не вышел электротранспорт.