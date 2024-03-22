РФ может готовиться к окружению Харькова СМИ раскрыли новый план Путина

Минобороны РФ хочет набрать в войска 300 тыс. человек для наступления на Харьков и его свита.
Что известно о планах оккупантов по захвату Харькова
Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на четыре источника, близкие к администрации президента и в минобороны РФ.
Отмечается, что на фронт могут насильно отправить резервистов, "загнать на контракт" срочников, а также мобилизовать россиян, которые сейчас находятся в запасе.
Осаждать самый большой город на востоке Украины — Харьков — отправят тех, кто сейчас "прикрывает" границы от обстрелов ВСУ под Белгородом и Курском.
В нескольких военкоматах и госструктурах в Москве "Верстцы" подтвердили, что занимаются подготовкой "броней" от мобилизации. Также источники в минобороны рассказали ресурсу о подготовке собрания, по итогам которых, по меньшей мере, часть "запасников" хотят мобилизовать или заставить подписать контракт и отправить воевать в Украину.
Атака окупантов на Украину
В ночь на 22 марта армия РФ совершила против Украины массированную атаку. Харьков также оказался под огнем. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что раздалось около 15 взрывов, есть проблемы со светом, произошли пожары.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры. Позже стало известно, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.
По состоянию на утро, в Харькове все обесточено. На маршруты не вышел электротранспорт.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-