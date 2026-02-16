РФ може завдати масованого удару по Україні напередодні перемовин у Женеві — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив протягом сьогоднішнього дня посилити захист на тлі інформації щодо підготовки РФ нового масованого обстрілу.
Головні тези:
- Зеленський попередив про підготовку РФ нового масованого удару на Україну.
- Президент віддав наказ посилити захист перед тристоронніми переговорами у Женеві.
- РФ продовжує діяти агресивно навіть під час дипломатичних зусиль.
Зеленський попередив українців про новий масований удар РФ
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Він зауважив, що навіть напередодні тристоронніх переговорів у Женеві країна-агресорка планує продовжувати завдавати ударів по Україні.
