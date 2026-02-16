РФ може завдати масованого удару по Україні напередодні перемовин у Женеві — Зеленський
Україна
РФ може завдати масованого удару по Україні напередодні перемовин у Женеві — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив протягом сьогоднішнього дня посилити захист на тлі інформації щодо підготовки РФ нового масованого обстрілу.

Головні тези:

  • Зеленський попередив про підготовку РФ нового масованого удару на Україну.
  • Президент віддав наказ посилити захист перед тристоронніми переговорами у Женеві.
  • РФ продовжує діяти агресивно навіть під час дипломатичних зусиль.

Зеленський попередив українців про новий масований удар РФ

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зауважив, що навіть напередодні тристоронніх переговорів у Женеві країна-агресорка планує продовжувати завдавати ударів по Україні.

Це красномовно — як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета — це відповідь агресора на заклики закінчити війну.

