РФ может нанести массированный удар по Украине накануне переговоров в Женеве — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

РФ может нанести массированный удар по Украине накануне переговоров в Женеве — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение сегодняшнего дня усилить защиту на фоне информации о подготовке РФ нового массированного обстрела.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский свидетельствует о подготовке РФ к новому массированному удару по Украине на фоне трехсторонних переговоров в Женеве.
  • Зеленский поручил усилить защиту и подготовить необходимые меры безопасности национальным силам в ответ на информацию о подготовке Россией удара.

Зеленский предупредил украинцев о новом массированном ударе РФ

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что даже накануне трехсторонних переговоров в Женеве страна-агрессорка планирует продолжать наносить удары по Украине.

Это красноречиво — как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров. Каждая российская ракета — это ответ агрессора на призывы закончить войну.

