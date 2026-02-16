РФ может нанести массированный удар по Украине накануне переговоров в Женеве — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение сегодняшнего дня усилить защиту на фоне информации о подготовке РФ нового массированного обстрела.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский свидетельствует о подготовке РФ к новому массированному удару по Украине на фоне трехсторонних переговоров в Женеве.
- Зеленский поручил усилить защиту и подготовить необходимые меры безопасности национальным силам в ответ на информацию о подготовке Россией удара.
Зеленский предупредил украинцев о новом массированном ударе РФ
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что даже накануне трехсторонних переговоров в Женеве страна-агрессорка планирует продолжать наносить удары по Украине.
