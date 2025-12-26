РФ не може самостійно забезпечувати власні АЕС критично важливим обладнанням

Росія закупає у Китаю обладнання для АЕС

Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, російська державна корпорація «Росатом» уперше закупила критичне обладнання для АЕС за кордоном.

Дві турбогенераторні установки для ленінградської станції були придбані в китайської компанії Dongfang Turbine.

Це не лише підкреслює технологічну деградацію російського машинобудування, а й відкриває шлях до глибокої залежності від КНР.

Встановлено, що Росатом уже звернувся до китайських виробників із проханням передати технології тихохідних парових турбін, необхідних для реакторів АЕС. Постачання планують завершити до 2030 року.

Собівартість російських турбін на третину перевищує китайські аналоги, а власні виробничі потужності не здатні забезпечити графіки будівництва нових енергоблоків на Ленінградській, Курській та Смоленській атомних електростанціях.

Фактично, російська атомна галузь втратила здатність самостійно забезпечувати ключові проєкти. Закупівля обладнання й передання технологій у стратегічно чутливій сфері означають не лише провал у розвитку, а й довгострокову технологічну залежність від Пекіна, яка охоплюватиме постачання, сервіс і модернізацію.