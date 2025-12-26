Россия закупает у Китая оборудование для АЭС

Согласно данным Службы внешней разведки Украины, российская государственная корпорация "Росатом" впервые закупила критическое оборудование для АЭС за рубежом.

Две турбогенераторные установки для ленинградской станции были приобретены у китайской компании Dongfang Turbine.

Это не только подчеркивает технологическую деградацию российского машиностроения, но открывает путь к глубокой зависимости от КНР.

Установлено, что Росатом уже обратился к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС. Снабжение планируют завершить к 2030 году.

Себестоимость российских турбин на треть превышает китайские аналоги, а собственные производственные мощности не способны обеспечить графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской атомных электростанциях. Поделиться

Фактически, российская атомная отрасль утратила способность самостоятельно снабжать ключевые проекты. Закупка оборудования и передача технологий в стратегически чувствительной сфере означает не только провал в развитии, но и долгосрочную технологическую зависимость от Пекина, которая будет охватывать поставки, сервис и модернизацию.