РФ не может самостоятельно снабжать собственные АЭС критически важным оборудованием
Категория
Экономика
Дата публикации

РФ не может самостоятельно снабжать собственные АЭС критически важным оборудованием

Служба внешней разведки Украины
АЭС
Читати українською

Россия теряет способность самостоятельно обеспечивать свою атомную энергетику критически важным оборудованием.

Главные тезисы

  • Россия обращается в Китай за критически важным оборудованием для своих АЭС из-за технологической деградации в машиностроении.
  • Закупка оборудования у китайских производителей создает риски для российской атомной отрасли в плане поставки, сервиса и модернизации.
  • Российские турбины стоят треть больше китайских аналогов, что делает зависимость от Китая еще более очевидной.

Россия закупает у Китая оборудование для АЭС

Согласно данным Службы внешней разведки Украины, российская государственная корпорация "Росатом" впервые закупила критическое оборудование для АЭС за рубежом.

Две турбогенераторные установки для ленинградской станции были приобретены у китайской компании Dongfang Turbine.

Это не только подчеркивает технологическую деградацию российского машиностроения, но открывает путь к глубокой зависимости от КНР.

Установлено, что Росатом уже обратился к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС. Снабжение планируют завершить к 2030 году.

Себестоимость российских турбин на треть превышает китайские аналоги, а собственные производственные мощности не способны обеспечить графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской атомных электростанциях.

Фактически, российская атомная отрасль утратила способность самостоятельно снабжать ключевые проекты. Закупка оборудования и передача технологий в стратегически чувствительной сфере означает не только провал в развитии, но и долгосрочную технологическую зависимость от Пекина, которая будет охватывать поставки, сервис и модернизацию.

