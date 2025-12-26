Россия теряет способность самостоятельно обеспечивать свою атомную энергетику критически важным оборудованием.
Главные тезисы
- Россия обращается в Китай за критически важным оборудованием для своих АЭС из-за технологической деградации в машиностроении.
- Закупка оборудования у китайских производителей создает риски для российской атомной отрасли в плане поставки, сервиса и модернизации.
- Российские турбины стоят треть больше китайских аналогов, что делает зависимость от Китая еще более очевидной.
Россия закупает у Китая оборудование для АЭС
Согласно данным Службы внешней разведки Украины, российская государственная корпорация "Росатом" впервые закупила критическое оборудование для АЭС за рубежом.
Две турбогенераторные установки для ленинградской станции были приобретены у китайской компании Dongfang Turbine.
Это не только подчеркивает технологическую деградацию российского машиностроения, но открывает путь к глубокой зависимости от КНР.
Установлено, что Росатом уже обратился к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС. Снабжение планируют завершить к 2030 году.
Фактически, российская атомная отрасль утратила способность самостоятельно снабжать ключевые проекты. Закупка оборудования и передача технологий в стратегически чувствительной сфере означает не только провал в развитии, но и долгосрочную технологическую зависимость от Пекина, которая будет охватывать поставки, сервис и модернизацию.
