За словами президента Володимира Зеленського, для терористичної армії РФ більше не має безпечних гаваней у Чорному морі і не буде безпеки в українському повітряному просторі.
Росія не почуватиметься безпечно ні у морі, ні у небі
Глава держави зазначив, що про це свідчить велика кількість знищених літаків окупаційної армії РФ і здатностей українських військових завдавати ударів по Чорноморському флоту.
Що відомо про реакцію Зеленського на рішення МКС
Президент також відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду у Гааазі стосовно ордерів на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту держави-терориста.
Зеленський зазначив, що за вказівками російських військових терористів проводиться злочинна збройна кампанія проти України.
Він подякував прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану, усій команді Міжнародного кримінального суду та нашій українській команді, що працює заради відновлення справедливості, – усім слідчим, які розслідують російські злочини війни, усім експертам, які допомагають, Генеральному прокурору та його Офісу та усім правоохоронцям України.
Окрім цього президент підкреслив, що протягом дня провів кілька нарад.