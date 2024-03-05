За словами президента Володимира Зеленського, для терористичної армії РФ більше не має безпечних гаваней у Чорному морі і не буде безпеки в українському повітряному просторі.

Росія не почуватиметься безпечно ні у морі, ні у небі

Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила Володимир Зеленський президент України

Глава держави зазначив, що про це свідчить велика кількість знищених літаків окупаційної армії РФ і здатностей українських військових завдавати ударів по Чорноморському флоту.

Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі - за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва, - наголосив президент. Поширити

Що відомо про реакцію Зеленського на рішення МКС

Президент також відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду у Гааазі стосовно ордерів на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту держави-терориста.

Зеленський зазначив, що за вказівками російських військових терористів проводиться злочинна збройна кампанія проти України.

Удари проти нашої енергетики, нашої цивільної інфраструктури. Це очевидні злочини – воєнні злочини Росії та злочини проти людяності. І саме щодо цього є принциповий рух у Міжнародному кримінальному суді. Коли міжнародна юстиція починає працювати, її вже не зупинити, - підкреслив глава держави. Поширити

Він подякував прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану, усій команді Міжнародного кримінального суду та нашій українській команді, що працює заради відновлення справедливості, – усім слідчим, які розслідують російські злочини війни, усім експертам, які допомагають, Генеральному прокурору та його Офісу та усім правоохоронцям України.

Окрім цього президент підкреслив, що протягом дня провів кілька нарад.