РФ не будет чувствовать себя безопасно в Черном море и в небе — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

РФ не будет чувствовать себя безопасно в Черном море и в небе — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, для террористической армии РФ больше нет безопасных гаваней в Черном море и не будет безопасности в украинском воздушном пространстве.

Россия не будет чувствовать себя безопасно ни в море, ни в небе

Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, всех подразделений, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море. Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Глава государства отметил, что об этом свидетельствует большое количество уничтоженных самолетов оккупационной армии РФ и способностей украинских военных наносить удары по Черноморскому флоту.

Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет. И не будет для них безопасного пространства в небе - при достаточной нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства, - подчеркнул президент.

Что известно о реакции Зеленского на решение МКС

Президент также отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гаааге по поводу ордеров на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота государства-террориста.

Зеленский отметил, что по указаниям российских военных террористов проводится преступная вооруженная кампания против Украины.

Удары против нашей энергетики, гражданской инфраструктуры. Это очевидные преступления – военные преступления России и преступления против человечности. И именно в этом отношении принципиальное движение в Международном уголовном суде. Когда международная юстиция начинает работать, ее уже не остановить, – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, всю команду Международного уголовного суда и нашу украинскую команду, работающую ради восстановления справедливости, – всех следователей, расследующих российские преступления войны, всех помогающих экспертов Генерального прокурора и его Офиса и всех правоохранителей Украины .

Кроме этого, президент подчеркнул, что в течение дня провел несколько совещаний.

Был отчет Минстратегпрома по нашему оборонному производству, а также соответствующей коммуникации с партнерами. Достигнутые недавно договоренности реализуем как можно быстрее – по поставкам и по совместным проектам. Я благодарен всем, кто помогает принципиально, вовремя и без сбоев. Также провел совещание с международным блоком правительства, Офиса по ключевым проблемным вопросам по отдельным направлениям. Планируем наши действия на этот месяц, этой весной, чтобы дать Украине необходимую силу и необходимые возможности, - подчеркнул Зеленский.

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