По словам президента Владимира Зеленского, для террористической армии РФ больше нет безопасных гаваней в Черном море и не будет безопасности в украинском воздушном пространстве.
Россия не будет чувствовать себя безопасно ни в море, ни в небе
Глава государства отметил, что об этом свидетельствует большое количество уничтоженных самолетов оккупационной армии РФ и способностей украинских военных наносить удары по Черноморскому флоту.
Что известно о реакции Зеленского на решение МКС
Президент также отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гаааге по поводу ордеров на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота государства-террориста.
Зеленский отметил, что по указаниям российских военных террористов проводится преступная вооруженная кампания против Украины.
Он поблагодарил прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, всю команду Международного уголовного суда и нашу украинскую команду, работающую ради восстановления справедливости, – всех следователей, расследующих российские преступления войны, всех помогающих экспертов Генерального прокурора и его Офиса и всех правоохранителей Украины .
Кроме этого, президент подчеркнул, что в течение дня провел несколько совещаний.