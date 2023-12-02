РФ незаконно утримує адвоката Скибуна як військовополоненого понад 20 місяців — фотодоказ

Український захисник Максим Колесніков, який провів у російському полоні 10 місяців, упізнав з російських фото цивільного українця Романа Скибуна, адвоката з Київщини. Чоловіка вже 20 місяців тримають у заручниках як військовополоненого.
Українські цивільні в заручниках Росії
Макс Колесніков опублікував фото українського адвоката Романа Скибуна, який з березня 2022 року перебуває у російському полоні.
Колесніков підкреслив, що цивільних не мають обмінювати.
У РФ відвідали українських полонених
30 листопада Офіс омбудсмана Дмитра Лубінця повідомив, що в РФ відвідали 119 українських захисників, які нині перебувають у полоні. Це зробили через взаємні домовленості Офісів Уповноваженого в Україні та РФ.
Українська сторона відвідала таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території України.
Працівники Офісу омбудсмана поспілкувалися з російськими полоненими, а росіяни з українськими захисниками.
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