РФ незаконно утримує адвоката Скибуна як військовополоненого понад 20 місяців — фотодоказ

Український захисник Максим Колесніков, який провів у російському полоні 10 місяців, упізнав з російських фото цивільного українця Романа Скибуна, адвоката з Київщини. Чоловіка вже 20 місяців тримають у заручниках як військовополоненого.

Українські цивільні в заручниках Росії

Макс Колесніков опублікував фото українського адвоката Романа Скибуна, який з березня 2022 року перебуває у російському полоні.

Захоплений росіянами в заручники 7 березня 2022 року в Макарові, коли підʼїхав на блокпост росіян на велосипеді, щоб вмовити не обстрілювати мирних мешканців міста. Я провів з ним в одній камері 10 місяців. Поширити

Справа на фото - Роман Скібун. Українській адвокат. Захоплений росіянами в заручники 7 березня 2022 року в Макарові, коли підʼїхав на блокпост росіян на велосипеді, щоб вмовити не обстрілювати мирних мешканців міста. Я провів з ним в одній камері 10 місяців. pic.twitter.com/kMdr62tic0 — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) December 1, 2023

Безвинна цивільна людина сидить в нелюдських умовах російських тюрем вже двадцять місяців. Таких цивільних заручників - тисячі. В той самий час, як Роман знаходиться в концтаборі, російський міністр лавров виступає на засіданні Організації по безпеці і співробітництву в Європі. Поширити

Колесніков підкреслив, що цивільних не мають обмінювати.

Цивільних не мають обмінювати. Вони не полонені. Їх мають відпустити Поширити

У РФ відвідали українських полонених

30 листопада Офіс омбудсмана Дмитра Лубінця повідомив, що в РФ відвідали 119 українських захисників, які нині перебувають у полоні. Це зробили через взаємні домовленості Офісів Уповноваженого в Україні та РФ.

Українська сторона відвідала таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території України.

Працівники Офісу омбудсмана поспілкувалися з російськими полоненими, а росіяни з українськими захисниками.