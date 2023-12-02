РФ незаконно утримує адвоката Скибуна як військовополоненого понад 20 місяців — фотодоказ
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ незаконно утримує адвоката Скибуна як військовополоненого понад 20 місяців — фотодоказ

Роман Скибун
Джерело:  Макс Колесніков

Український захисник Максим Колесніков, який провів у російському полоні 10 місяців, упізнав з російських фото цивільного українця Романа Скибуна, адвоката з Київщини. Чоловіка вже 20 місяців тримають у заручниках як військовополоненого.

Українські цивільні в заручниках Росії

Макс Колесніков опублікував фото українського адвоката Романа Скибуна, який з березня 2022 року перебуває у російському полоні.

Захоплений росіянами в заручники 7 березня 2022 року в Макарові, коли підʼїхав на блокпост росіян на велосипеді, щоб вмовити не обстрілювати мирних мешканців міста. Я провів з ним в одній камері 10 місяців.

Безвинна цивільна людина сидить в нелюдських умовах російських тюрем вже двадцять місяців. Таких цивільних заручників - тисячі. В той самий час, як Роман знаходиться в концтаборі, російський міністр лавров виступає на засіданні Організації по безпеці і співробітництву в Європі.

Колесніков підкреслив, що цивільних не мають обмінювати.

Цивільних не мають обмінювати. Вони не полонені. Їх мають відпустити

У РФ відвідали українських полонених

30 листопада Офіс омбудсмана Дмитра Лубінця повідомив, що в РФ відвідали 119 українських захисників, які нині перебувають у полоні. Це зробили через взаємні домовленості Офісів Уповноваженого в Україні та РФ.

Українська сторона відвідала таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території України.

Працівники Офісу омбудсмана поспілкувалися з російськими полоненими, а росіяни з українськими захисниками.

З їх слів, медичну допомогу вони також надають і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам. Полонені українські воїни записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Мінреінтеграції визначили кількість українців у російському полоні
Ірина Верещук
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія блокує проведення обміну полоненими з Україною
Звільнені з полону військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як тривають обміни полонених з Росією — відповідь Зеленського
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм