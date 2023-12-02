РФ незаконно удерживает адвоката Скибуна как военнопленного более 20 месяцев — фотодоказательство

Украинский защитник Максим Колесников, проведший в российском плену 10 месяцев, узнал на российских фото гражданского украинца Романа Скибуна, адвоката с Киевской области. Мужчину уже 20 месяцев держат в заложниках как военнопленного.
Украинские гражданские в заложниках России
Макс Колесников опубликовал фото украинского адвоката Романа Скибуна, с марта 2022 года находящегося в российском плену.
Колесников подчеркнул, что гражданские не должны обмениваться.
В РФ посетили украинских пленных
30 ноября Офис омбудсмана Дмитрия Лубинца сообщил, что в РФ посетили 119 украинских защитников, ныне находящихся в плену. Это сделали из-за взаимных договоренностей Офисов Уполномоченного в Украине и РФ.
Украинская сторона посетила такое же количество российских военных, которые находятся в плену на территории Украины.
Сотрудники Офиса омбудсмана пообщались с российскими пленными, а россияне с украинскими защитниками.
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