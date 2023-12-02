РФ незаконно удерживает адвоката Скибуна как военнопленного более 20 месяцев — фотодоказательство

Украинский защитник Максим Колесников, проведший в российском плену 10 месяцев, узнал на российских фото гражданского украинца Романа Скибуна, адвоката с Киевской области. Мужчину уже 20 месяцев держат в заложниках как военнопленного.

Украинские гражданские в заложниках России

Макс Колесников опубликовал фото украинского адвоката Романа Скибуна, с марта 2022 года находящегося в российском плену.

Захвачен россиянами в заложники 7 марта 2022 года в Макарове, когда подъехал на блокпост россиян на велосипеде, чтобы уговорить не обстреливать мирных жителей города. Я провел с ним в одной камере десять месяцев. Поделиться

Справа на фото - Роман Скібун. Українській адвокат. Захоплений росіянами в заручники 7 березня 2022 року в Макарові, коли підʼїхав на блокпост росіян на велосипеді, щоб вмовити не обстрілювати мирних мешканців міста. Я провів з ним в одній камері 10 місяців. pic.twitter.com/kMdr62tic0 — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) December 1, 2023

Невинный гражданский человек сидит в бесчеловечных условиях российских тюрем уже двадцать месяцев. Таких гражданских заложников – тысячи. В то время как Роман находится в концлагере, российский министр лавров выступает на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Поделиться

Колесников подчеркнул, что гражданские не должны обмениваться.

Гражданских не должны обменивать. Они не пленные. Их должны отпустить Поделиться

В РФ посетили украинских пленных

30 ноября Офис омбудсмана Дмитрия Лубинца сообщил, что в РФ посетили 119 украинских защитников, ныне находящихся в плену. Это сделали из-за взаимных договоренностей Офисов Уполномоченного в Украине и РФ.

Украинская сторона посетила такое же количество российских военных, которые находятся в плену на территории Украины.

Сотрудники Офиса омбудсмана пообщались с российскими пленными, а россияне с украинскими защитниками.