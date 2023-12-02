РФ незаконно удерживает адвоката Скибуна как военнопленного более 20 месяцев — фотодоказательство
Категория
Украина
Дата публикации

РФ незаконно удерживает адвоката Скибуна как военнопленного более 20 месяцев — фотодоказательство

Роман Скибун
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Источник:  Макс Колесников

Украинский защитник Максим Колесников, проведший в российском плену 10 месяцев, узнал на российских фото гражданского украинца Романа Скибуна, адвоката с Киевской области. Мужчину уже 20 месяцев держат в заложниках как военнопленного.

Украинские гражданские в заложниках России

Макс Колесников опубликовал фото украинского адвоката Романа Скибуна, с марта 2022 года находящегося в российском плену.

Захвачен россиянами в заложники 7 марта 2022 года в Макарове, когда подъехал на блокпост россиян на велосипеде, чтобы уговорить не обстреливать мирных жителей города. Я провел с ним в одной камере десять месяцев.

Невинный гражданский человек сидит в бесчеловечных условиях российских тюрем уже двадцать месяцев. Таких гражданских заложников – тысячи. В то время как Роман находится в концлагере, российский министр лавров выступает на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Колесников подчеркнул, что гражданские не должны обмениваться.

Гражданских не должны обменивать. Они не пленные. Их должны отпустить

В РФ посетили украинских пленных

30 ноября Офис омбудсмана Дмитрия Лубинца сообщил, что в РФ посетили 119 украинских защитников, ныне находящихся в плену. Это сделали из-за взаимных договоренностей Офисов Уполномоченного в Украине и РФ.

Украинская сторона посетила такое же количество российских военных, которые находятся в плену на территории Украины.

Сотрудники Офиса омбудсмана пообщались с российскими пленными, а россияне с украинскими защитниками.

По их словам, медицинскую помощь они также оказывают и была возможность совершить телефонные звонки родственникам. Пленные украинские воины записали видеообращение родным, которые скоро передадут адресатам.

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