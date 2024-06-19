РФ оголошує в розшук українських та іноземних посадовців. Експерти назвали мету

Обвинувачення Росією українських військовослужбовців і військових посадовців у злочинах є нічим іншим, як намаганням запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції.
Головні тези:
- Оголошення Росією українських посадовців в розшук має мету порушити суверенітет України та інших країн.
- Дії Росії щодо розшуку посадовців без юрисдикції є спробою запровадження російського законодавства за межами власної території.
- Аналізи показують, що ці кроки є частиною стратегії Кремля на виправдання можливої агресії проти країн-членів НАТО.
- Розшук українських військовослужбовців та політиків свідчить про намагання Росії виправдати майбутній конфлікт із західним світом.
- Переслідування українських посадовців підкреслює впевненість Кремля у тому, що Україна не повинна існувати як незалежна держава.
Навіщо РФ оголошує в розшук українських та іноземних посадовців
Таким чином Росія невербально вказує, що Україна не повинна існувати як незалежна держава. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті.
18 червня Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило колишнього заступника міністра оборони України Петра Мехеда та екзаступника начальника Генштабу України Віктора Бокія в російський розшук і заочно звинуватило їх у військових злочинах.
17 червня Слідчий комітет Росії видав рішення про заочне затримання українського командира за звинуваченням у причетності до збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у лютому 2024 року. При цьому наголосимо, що збиття літака — це абсолютно закониий акт війни для двох воюючих держав.
Російське МВС раніше оголосило в розшук чиновників з більшості країн-членів НАТО на західному фланзі за нібито порушення російських законів. В Інституті звертають увагу, що це було скоїно у той час, як чиновники перебували у межах своїх країн, де російське законодавство не має жодної юрисдикції.
Президент України Володимир Зеленський, командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк і п'ятий президент України Петро Порошенко теж перебувають у рошуку Росії за нібито порушення їх законодавства.
Що таким чином демонструє Росія
Також в ISW наголосили, що переслідування українських військовослужбовців і політичного керівництва, які беруть участь в оборонній війні, у стилі переслідування внутрішніх терористів, підкреслює стійке переконання Кремля в тому, що українська держава не існує і не повинна існувати як політична одиниця, відокремлена від Росії.
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