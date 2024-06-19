РФ оголошує в розшук українських та іноземних посадовців. Експерти назвали мету
Категорія
Світ
Дата публікації

РФ оголошує в розшук українських та іноземних посадовців. Експерти назвали мету

путін
Джерело:  ISW

Обвинувачення Росією українських військовослужбовців і військових посадовців у злочинах є нічим іншим, як намаганням запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції.

Головні тези:

  • Оголошення Росією українських посадовців в розшук має мету порушити суверенітет України та інших країн.
  • Дії Росії щодо розшуку посадовців без юрисдикції є спробою запровадження російського законодавства за межами власної території.
  • Аналізи показують, що ці кроки є частиною стратегії Кремля на виправдання можливої агресії проти країн-членів НАТО.
  • Розшук українських військовослужбовців та політиків свідчить про намагання Росії виправдати майбутній конфлікт із західним світом.
  • Переслідування українських посадовців підкреслює впевненість Кремля у тому, що Україна не повинна існувати як незалежна держава.

Навіщо РФ оголошує в розшук українських та іноземних посадовців

Таким чином Росія невербально вказує, що Україна не повинна існувати як незалежна держава. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті.

18 червня Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило колишнього заступника міністра оборони України Петра Мехеда та екзаступника начальника Генштабу України Віктора Бокія в російський розшук і заочно звинуватило їх у військових злочинах.

17 червня Слідчий комітет Росії видав рішення про заочне затримання українського командира за звинуваченням у причетності до збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у лютому 2024 року. При цьому наголосимо, що збиття літака — це абсолютно закониий акт війни для двох воюючих держав.

Російське МВС раніше оголосило в розшук чиновників з більшості країн-членів НАТО на західному фланзі за нібито порушення російських законів. В Інституті звертають увагу, що це було скоїно у той час, як чиновники перебували у межах своїх країн, де російське законодавство не має жодної юрисдикції.

Президент України Володимир Зеленський, командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк і п'ятий президент України Петро Порошенко теж перебувають у рошуку Росії за нібито порушення їх законодавства.

Що таким чином демонструє Росія

Рішення Росії оголосити в розшук західних посадовців за порушення російських федеральних законів за межами Росії є частиною її зусиль, спрямованих на порушення суверенітету країн-членів НАТО і виправдання можливої майбутньої російської агресії проти НАТО, — наголосили у звіті аналітики.

Також в ISW наголосили, що переслідування українських військовослужбовців і політичного керівництва, які беруть участь в оборонній війні, у стилі переслідування внутрішніх терористів, підкреслює стійке переконання Кремля в тому, що українська держава не існує і не повинна існувати як політична одиниця, відокремлена від Росії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука
Микола Олещук
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Оголошення РФ в розшук Зеленського є частиною спецоперації "Майдан-3" — аналітики
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія оголосила в розшук Данілова, Гройсмана та Авакова
Данілов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?